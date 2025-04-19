Putin'den Ukrayna'da Paskalya Ateşkesi - Son Dakika
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Putin'den Ukrayna'da Paskalya Ateşkesi

Putin\'den Ukrayna\'da Paskalya Ateşkesi

Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19-21 Nisan tarihlerinde ateşkes ilan etti.

19.04.2025 21:06
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da ateşkes ilan etti.

Putin'in açıkladığı ateşkes kapsamında Rus ordusu, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonlarını durduracak.

Söz konusu Paskalya ateşkesinin uzun vadeli bir barış görüşmesine yol açıp açmayacağı ise bilinmiyor.

Ukrayna'nın da benzer bir adımı atmasını beklediğini söyleyen Putin, ateşkesin ihlali ya da provokasyon olması durumunda Rus askerlerinin karşılık vermeye hazır olacaklarını belirtti.

Putin'in ateşkes kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış görüşmelerinde bir ilerleme görülmezse söylemesinden bir gün sonra geldi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Putin'in ateşkes kararını değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Semalarımızda uçan 'Şahidler' [insansız hava araçları] Putin'in Paskalya'ya ve insanların hayatlarına yönelik gerçek tutumunu temsil ediyor" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde mevzilerini koruduğunu ve Ukrayna'nın "kontrol alanının" Rusya'nın Belgorod bölgesinde genişlediğini de belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin'e güvenilemez

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ise Putin'in Paskalya ateşkesi önerisine doğrudan "evet" ya da "hayır" yanıtını vermedi ancak Putin'in sözlerine "güvenilemeyeceğini" söyledi

"Rusya, tam ve koşulsuz 30 günlük ateşkes önerisini istediği zaman kabul edebilir" diyen Sybiha, Mart ayında ABD'nin önerdiği 30 günlük kapsamlı ateşkesi Ukrayna'nın kabul ettiğini, ancak Rusya'nın bunun yerine "Ukrayna'ya yönelik terörü artırdığını" öne sürdü.

"Putin şimdi güya ateşkese hazır olduğunu belirten açıklamalar yapıyor. 30 gün yerine 30 saat" diyen Sybiha, "Ne yazık ki, Putin'in açıklamalarıyla eylemleri arasında uzun süredir bir uyumsuzluk var" ifadelerini kullandı.

Sybiha ayrıca, "Rus kuvvetlerinin tüm cephelerde gerçekten ateşkes ilan ettiğini görmek istiyoruz. Tüm ortaklarımızı ve uluslararası toplumu da dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

'Putin bu ateşkesi, Rusya'nın savaşı bitirmek istediğine ABD'yi ikna etmek için kullanabilir'

Steve Rosenberg - BBC Rusya Editörü

Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin başta talep ettiği ve Ukrayna'nın da kabul ettiği koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkes değil.

Yine de Vladimir Putin, askerlerine 30 saat boyunca ateş açmamaları talimatını verdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı'yla yaptığı görüşmede Putin, bu gece yerel saatle 18.00'den Pazar gecesi sonuna kadar Ukrayna'da bir Paskalya ateşkesi ilan ettiğini açıkladı.

Bu kararın "insani gerekçelerle" alındığını belirtti.

Ukrayna'nın da aynı şekilde davranmasını beklediğini söyleyen Putin, Rus askerlerinin olası saldırı ve provokasyonlara karşı hazır olması gerektiğini vurguladı.

Putin ayrıca, bu ateşkesin Kiev yönetiminin barış görüşmeleri konusundaki samimiyetini göstereceğini ifade etti.

Bu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın, eğer barış görüşmelerinde yakında bir ilerleme görülmezse Amerika'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuktan vazgeçeceğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Putin'in bu tek taraflı ateşkesi, Beyaz Saray'a Rusya'nın (üç yıldan uzun süredir devam eden bu kapsamlı işgali başlatmış olsa da) savaşı bitirme konusunda ciddi olduğunu göstermek için kullanması muhtemel.

Ancak Kremlin muhalifleri, çatışmalardaki bu kadar kısa süreli bir duraklamanın -gerçekleşse bile- kalıcı bir barışa yol açacağına şüpheyle yaklaşıyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Putin'den Ukrayna'da Paskalya Ateşkesi - Son Dakika

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