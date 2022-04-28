Putin'den uyarı: Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz - Son Dakika
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BBC

Putin'den uyarı: Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz

28.04.2022 06:32
Putin'den uyarı: Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere "yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini" söyledi, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere "yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini" söyledi, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" dedi.

Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı.

Putin'in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm konumuna getirdiğini duyurmuştu.

Analistler Putin'in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor.

Ukrayna'nın müttefikleri son dönemde silah yardımlarını artırmış, ABD de Ukrayna'da Rusya'yı yenmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin bu yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde.

Bu hafta Almanya Ukrayna'ya 50 adet hava savunma tankı vereceğini, İngiltere de deniz füzeleri göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere ayrıca Batı ülkelerini Ukrayna'ya savaş uçağı vermeye davet etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini, bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylemişti.

Bir Batılı yetkiliye göre "Rus güçleri Ukrayna'nın sert direnişi karşısında ilerlemekte zorlanıyor ve kayıplar veriyor".

Analiz: Paul Adams, Diplomasi Muhabiri

Batılı yetkililer Rusya'nın Donbas'a yığdığı güçlerinin sadece sınırlı bir şekilde ilerleyebildiğini düşünüyor.

Konuştuğum bir yetkili "Gerçek bir kazanım sağlayamadılar" diyor.

Bölgedeki sağanak yağmur da Rus ilerleyişini yavaşlatıyor.

Bir yetkili "Ruslar yağmurda savaşmayı sevmez" diyor ve Rusya'nın taktik yetersizliğinin ve lojistik sorunlarının sürdüğünü söylüyor.

Rus birliklerinin yolları terk ederek arazide ilerleme kabiliyeti de var. Batılı yetkililer, bunu tercih etmemeleri nedeniyle şaşkın.

Ukraynalı askerler, kuşatıldıkları yerlerde bile uzun süre direnmeyi ve birliklerine destek göndermeyi başarıyor. Mariupol bunun en net örneği.

Rusya'nın ele geçirdiği yerlerde bile Ukraynalı askerler hızlı saldırılarla buraları geri ele geçirebiliyor.

Rus cephesinin arkasında faaliyet yürüten Ukraynalı özel birlikler de uzun lojistik konvoyların zayıflıklarından faydalanıyor.

Bu da Ukrayna'ya zaman kazandırıyor.

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Son Dakika Dünya Putin'den uyarı: Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'den uyarı: Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz - Son Dakika
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