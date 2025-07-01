Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme

Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
01.07.2025 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede, İran'ın nükleer programı etrafındaki krizin ve Orta Doğu'daki diğer anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA BATILI DEVLETLERİN POLİTİKALARININ DOĞRUDAN BİR SONUCU"

Kremlin Sarayı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Putin, Ukrayna'daki çatışmanın, uzun yıllar boyunca Rusya'nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelen, Ukrayna'da Rusya aleyhinde bir ileri karakol oluşturan ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesine göz yuman Batılı devletlerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu hatırlattı" denildi.

Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme

Açıklamaya göre Putin, "Batılı ülkelerin Ukrayna'yı çeşitli modern silahlarla destekleyerek çatışmaları uzatmaya yönelik bir çizgi izlediğini" belirtti. Putin, "Ukrayna krizinin kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasını ve yeni toprak gerçeklerine dayanmasını öngören, kapsamlı ve uzun vadeli nitelikte olması gereken muhtemel anlaşmalara ilişkin temel yaklaşımlarını" teyit etti.

"LİDERLER, İRAN ÇEVRESİNDEKİ KRİZ VE BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARIN DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRDİLER"

Liderlerin, İran ile İsrail arasındaki çatışma ve ABD'nin İran hedeflerine yönelik saldırıları çerçevesinde, Orta Doğu'daki durumu görüştükleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkına saygı gösterilmesinin ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği dahilinde yerine getirmesinin önemine dikkat çektiler. Putin ve Macron, İran çevresindeki kriz ve bölgedeki diğer çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdiler. Liderler, İran'ın nükleer programı etrafındaki krizin ve Orta Doğu'daki diğer anlaşmazlıkların çözümünün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdiler" ifadeleri kullanıldı.

"BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KORUNMASINDA ÖZEL BİR SORUMLULUĞA SAHİP OLDUKLARINI VURGULADILAR"

Putin ve Macron'un, Orta Doğu'da çözüm için temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarının kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Fransa'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak barış ve güvenliğin korunmasında özel bir sorumluluğa sahip olduklarını vurguladılar. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, Rusya ve Fransa'nın, Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere barış ve güvenliğin korunmasında, ayrıca küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin muhafaza edilmesinde, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak özel bir sorumluluğa sahip olduklarını belirttiler" denildi.

Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme

SON GÖRÜŞME 11 EYLÜL 2022'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kremlin Sarayı'ndan edinilen bilgilere göre, Putin ve Macron arasındaki son görüşme, 11 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Görüşmenin konuları ise Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum, Ukrayna askerlerinin Donbas'taki sivil hedeflere yönelik bombardımanları ve tahıl anlaşmasının geleceği olmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Fransa, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in futbol oynadığı saha gündem oldu Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Kerkük Havalimanı’na füze saldırısı 1 kişi yaralandı, yangın çıktı Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı 3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
19:07
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
09:57
Sigorta ve kaskoda yeni dönem Pert şartları değişti
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti
09:55
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
09:21
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
09:20
Rihanna’nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
09:11
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti
08:39
Çağatay Ulusoy’dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
08:30
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 21:56:34. #7.12#
SON DAKİKA: Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.