Putin'in eski jimnastikçi sevgilisiyle ilişkisi devam ediyor iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süredir aşk yaşadığı öne sürülen eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın korumasına gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

PUTİN'İ KORUMASIYLA ALDATIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizli aşk yaşadığı iddia edilen eski jimnastikçi 40 yaşındaki Alina Kabaeva hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. 70 yaşındaki Putin'den çocukları olduğu öne sürülen Kabaeva'nın bir süredir korumasıyla aşk yaşadığı öne sürüldü.

"İLİŞKİ BİR SÜREDİR DEVAM EDİYORMUŞ"

Telegram'da General SVR isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşımda iddiaları gündeme getirdi. Paylaşımda, "Bu ilişki bir süredir devam ediyormuş. Putin açıkça son dönemde Kabaeva'yı görmezden geliyor ve aynı evde olsalar bile görmek istemiyormuş" ifadelerine yer verildi.

"PUTİN, İSMİNİ BİLE SORMADI"

Putin'in olay karşısında tepkisiz kaldığı iddia edildi. Ukrayna merkezli medya kuruluşu Obozrevatel'de de yer alan haberde, "Putin, Kabaeva'nın yasak aşkıyla ilgili bilgi alınca merak edip detayları ya da Alina'nın yeni gözdesinin ismini bile sormadı. Tepki bile vermedi" yorumu yapıldı. Haberde, "Putin'in yakın kurmayları bu dramı bir süredir izliyor" denildi.