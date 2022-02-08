Üye Girişi
Putin-Macron görüşmesinin ardından Erdoğan'ın Moskova ziyareti tekrar gündem oldu - Son Dakika

Putin-Macron görüşmesinin ardından Erdoğan'ın Moskova ziyareti tekrar gündem oldu

08.02.2022 19:48

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Fransız lider Macron'u Kremlin'de soğuk ve mesafeli bir şekilde ağırlaması tüm dünyada gündem oldu. Putin'in Macron'la tokalaşmaması, basın toplantısından sonra hemen salondan çıkması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise Erdoğan'ın son Moskova ziyaretini ve Putin'in sıcak karşılamasını hatırlattı.

Rusya- Ukrayna krizi tüm şiddetiyle devam ederken gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantısına çevrilmişti. Ukrayna krizinin de ele alındığı toplantının yapıldığı salonda iki liderin uzun bir masada iki ayrı noktalara oturması dikkatlerden kaçmadı.

MACRON ÜLKESİNDE ESPRİLERE KONU OLDU

Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu. Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların ilgisini çekti.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılındaki son Moskova ziyareti de gündeme geldi. Paylaşımlarda Putin'in sıcak bir şekilde karşıladığı Erdoğan'la uzun masa yerine yan yana koltuklarda oturmasına dikkat çekildi.

YORUMLAR
500

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin-Macron görüşmesinin ardından Erdoğan'ın Moskova ziyareti tekrar gündem oldu - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
19:01 Beşiktaş'la anlaşma sağladı mı? Şenol Güneş'ten iddialara şaşırtan yanıt
18:50 Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi Can Eğitim Grubu'na satıldı
18:49 Türk asıllı Alman futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Putin-Macron görüşmesinin ardından Erdoğan'ın Moskova ziyareti tekrar gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement