Putin, Papa\'nın Cenazesine Katılmayacak

KREMLİN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağı bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, törende Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair henüz bir karar verilmediğini belirterek, "Karar verildiğinde sizi bilgilendireceğiz" dedi.
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