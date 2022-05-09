Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı

09.05.2022 16:02

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da savaşmaya devam edeceklerini açıklarken, Ukrayna tarafı ise bu sözler sonrası gözleri bantlanan Rus askerlerinin fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kabine üyeleri, milletvekilleri, gaziler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Tam da Zafer Bayramı'nda! Ukrayna, gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı

"UKRAYNA'DA SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun askerleri selamlamasının ardından Putin bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında Putin, herkesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı. Putin, yaptığı açıklamada, "Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz. Kırım'da ve Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu." dedi.

Tam da Zafer Bayramı'nda! Ukrayna, gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı

ESİR RUS ASKERLERİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Tüm dünya bu meydan okumaya kilitlenmişken Ukrayna'dan ise Rusları kara kara düşündürecek bir hamle geldi. Ukrayna ordusu Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Shestakove ve Peremoha köylerini Ruslardan geri aldı. Cherkaski Tyshky köyünün bir kısmı da yine Rus askerlerinden temizlendi. Ukrayna medyası, Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde kurtarılan Shestakovo köyünden fotoğraflar yayınladı. Köyü 'Rusya'nın kalesi' olarak tanımlayan yerel medya, ayrıca esir alınan sekiz Rus askerin fotoğraflarını da sayfalarına taşıdı.

Tam da Zafer Bayramı'nda! Ukrayna, gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
Tam da Zafer Bayramı'nda! Ukrayna, gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
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SON DAKİKA: Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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