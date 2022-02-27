Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı - Son Dakika
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Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı

27.02.2022 16:51

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçme talimatı verdi.

EKONOMİK YAPTIRIMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Putin, üst düzey yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, önde gelen NATO güçlerinin batı ülkeleri ile birlikte kendisin de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı sert mali yaptırımlar uygulayan saldırgan açıklamalar yaptığını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

PUTİN'DEN NÜKLEER GÜÇ EMRİ

Rus savunma bakanı ve genelkurmay başkanına talimat veren Putin, nükleer caydırıcı kuvvetleri "özel bir muharebe görevi rejimine" geçirmelerini emretti. Rus lider, ayrıca bu hafta Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahale eden tüm ülkeleri sert bir şekilde misilleme yapmakla tehdit etti.

Putin, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında şunları kaydetti;

"Gördüğünüz gibi, batılı ülkeler ekonomik açıdan ülkemize karşı sadece dostane olmayan yasadışı yaptırımları almakla kalmıyor; aynı zamanda önde gelen NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum"

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Son Dakika Dünya Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı - Son Dakika


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