Putin: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor - Son Dakika
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Putin: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor

08.07.2022 13:31
Putin: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor

Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Ukrayna'daki savaşın daha yeni başladığını' söyledi.

Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap eden Putin, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

Putin, Batı'ya meydan okuduğu konuşmasında şunları söyledi:

"Bizi cephede yenmek istediklerimi duyuyoruz. Ne diyebiliriz ki, bırakın denesinler. Batı'nın tek bir Ukraynalı kalmayıncaya kadar bizimle savaşmak istediğini duyuyoruz. Bu Ukrayna halkı için bir trajedidir. Ama her şey buraya doğru gidiyor."

'Barış görüşmelerini reddetmiyoruz'

Konuşmasında barış görüşmelerini reddetmediklerini yineleyen Putin, "Barış görüşmelerine karşı çıkanlar şunu bilmeli ki savaş uzadıkça bizimle müzakere etmeleri daha da zorlaşacak" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunda" kapasitesinin "çok küçük bir bölümünü kullandığını" söyledi.

Rusya, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal için "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor.

Rus yetkililer, Batı'yı Ukrayna'ya gelişmiş silahlar göndererek ve yaptırımlarla ekonomisini çökerterek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürütmekle suçluyor.

Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da çok geniş bir bölgeyi ele geçirdi.

Rus birlikleri ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Rus güçleri hafta sonunda Luhansk'taki son kenti de ele geçirdikten sonra Donetsk'e yöneldi.

Güneyde ise Ukrayna güçlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Savaşın başlangıcında işgal edilen Yılan Adası'na yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

Rus birlikleri geçen ay adadan ayrılmıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Putin: Ukrayna'da savaş daha yeni başlıyor - Son Dakika

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