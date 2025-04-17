Putin ve Katar Emiri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin ve Katar Emiri Görüştü

Putin ve Katar Emiri Görüştü

Putin, Katar ile ilişkilerin güçlendiğini vurguladı; Filistin ve Suriye konularında görüş alışverişi yapıldı.

17.04.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başkent Moskova'da bir araya geldi. Putin basına açık kısımda yaptığı konuşmada, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz güçleniyor. Katar, özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biri" dedi.

Putin, Katar'ın Filistin meselesinin çözüm sürecinde girişimde bulunduğunu belirterek, "Maalesef tarafınızca ortaya konulan inisiyatifler uygulanmadı. Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor. Uzun vadeli çözümün ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) iki devletin kurulmasına ilişkin kararları çerçevesinde sağlanacağını düşünüyorum. Elbette burada, Filistin devletinin kurulması gerektiğini kastediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son durumu da değerlendiren Putin, "Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Suriye'de siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sorun var" diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Rusya ile ilişkilere değer verdiklerini ve ortak projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Al Sani, Gazze'deki duruma ilişkin, "Gazze'de birkaç ay önce anlaşmaya varıldı fakat İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Katar olarak, tarafların yaklaşımlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak için ara buluculuk girişimlerini sürdürüyoruz. 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulmadan barış sağlanamaz" açıklamasını yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birkaç gün önce Katar'da görüştüklerini ve Rusya-Suriye ilişkilerini ele aldıklarını kaydeden Al Sani, "Şara, karşılıklı saygı ve iki halkın çıkarlarının korunması temelinde bu iş birliğinin sürdürülmesi ve etkileşimin yeniden tesis edilmesi konusunda kararlı" dedi.

Al Sani, Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini de ifade ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması amacıyla yeni yönetimin girişimlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Hamad Al Sani, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Filistin, Moskova, Suriye, Dünya, Rusya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin ve Katar Emiri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Putin ve Katar Emiri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement