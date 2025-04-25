Putin ve Witkoff Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. Kremlin, Putin ve Witkoff'un buluştuğu anların görüntülerini yayınladı.
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