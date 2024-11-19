Putin Yeni Nükleer Doktrinini Onayladı - Son Dakika
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Dünya

Putin Yeni Nükleer Doktrinini Onayladı

Putin Yeni Nükleer Doktrinini Onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, balistik füze saldırılarına nükleer silahla yanıt verme koşullarını içeren yeni nükleer doktrinini onayladı. Doktrin, Rusya'ya yönelik saldırılarda nükleer yanıt verme yetkisini genişletiyor.

19.11.2024 14:00  Güncelleme: 14:01
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni nükleer doktrini onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda güncelleme yapıldı. Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlayan insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar bu kapsama alındı.

Rusya'ya bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması da nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme olarak tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı bulunduğu tüm ittifak üyeleri de olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

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