Putin Yeni Nükleer Doktrinini Onayladı

Dünya

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni nükleer doktrini onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda güncelleme yapıldı. Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlayan insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar bu kapsama alındı.

Rusya'ya bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması da nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme olarak tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı bulunduğu tüm ittifak üyeleri de olası saldırganlığın tarafı sayılacak.