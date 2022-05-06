Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi - Son Dakika
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BBC

Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi

06.05.2022 13:03
Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi

Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in öncülük ettiği operasyonla dün ülkenin güneydoğusundaki Mariupol'den, Rus ordusunun işgal ettiğini açıkladığı Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda kalanlar da dahil 500 sivilin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği operasyonla dün ülkenin güneydoğusundaki Mariupol'den, Rus ordusunun işgal ettiğini açıkladığı Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nda mahsur kalanlar da dahil 500 sivilin daha tahliye edildiğini duyurdu. Bugün üçüncü bir sivil tahliye operasyonu yapılacağı açıklandı.

Zelenskiy'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak dün "karmaşık bir operasyon" gerçekleştirdiklerini; ülkenin "tüm sivilleri ve askerleri kurtarmak için" gereken her şeyi yapmayı sürdüreceğini söyledi ve Telegram üzerinden bu tahliyeye yardımları için BM'ye teşekkür etti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk dün, bugünkü operasyonun Azovstal Demir Çelik Fabrikası içinde mahsur kalanlara odaklanacağını söyledi.

Vereshchuk AFP Haber Ajansı'yla telefonla yaptığı görüşmede ayrıca tahliyenin Mariupol'den Zaporizhzhia'ya doğru gerçekleşeceğini ve yerel saatle 12.00'de (TSİ 11.00) Port City Alışveriş Merkezi'ne varılacağını belirtti. Ancak daha fazla detay vermedi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya güçlerinin tüm sivillere güvenli bir tahliye koridoru sağlamaya hazır olduğunu ancak askerlerin teslim olması gerektiğini ifade etti.

Direnişin devam ettiği Azovstal Demir Çelik Fabrikası'na 200 kadar sivilin sığındığı düşünülüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres insanları buradan çıkarmak için gereken her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Putin Mariupol'de zafer ilan etmiş ve askerlerine, Soğuk Savaş döneminde nükleer sığınak olarak kullanılmak üzere tasarlanmış endüstriyel bölgeyi kontrol etmek yerine oraya giriş çıkışı engellemesini emretmişti.

Dün BM öncülüğünde üç günlük bir ateşkes yapıldı ve 500 kişilik ilk tahliye gerçekleşti.

Ancak fabrikada kalan Azov askerleri, bazı denizciler, sınır kuvvetleri ve polisi gibi Ukrayna kuvvetleri Rusya saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Azov taburundan Komutan Sviatoslav Palamar, Ukrayna kuvvetlerinin tesise girmeyi başaran Rusya askerleriyle "zorlu ve kanlı" çatışmalar yaşadığını ifade etti.

Ancak Kremlin bunu reddetti, Perşembe günü başlayan üç günlük ateşkesin bir parçası olarak insani koridorun açıldığını söyledi.

Fabrikada en az 20 çocuğun olduğu; gıda ve suyun hızla azaldığı belirtiliyor.

Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi
Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi
Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi
Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi
Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi
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Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Putin, yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol için 'askerler teslim olursa koridor açılır' dedi - Son Dakika
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