Rubio'dan Ukrayna ve İran Üzerine Görüşmeler

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile beraber Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek. Rubio'nun bugünkü diplomatik temaslarında özellikle Rusya ve Ukrayna savaşında ateşkes görüşmeleri ve İran'ın nükleer programına ilişkin konular ele alınacak.

Fransa'nın başkenti Paris'e dün ziyarette bulunan Marco Rubio, Witkoff ile beraber, Avrupalı mevkidaşları David Lammy ve Jean- Noel Barrot'un Rusya hakkındaki endişeleri ve yeni bir İran nükleer anlaşması ile Orta Doğu üzerine görüşmeler yapacak. Bu toplantı, ABD'nin Ukrayna'da ateşkesi sağlama çabalarının şu ana kadar sonuçsuz kalmasının ardından yapılıyor.

Öte yandan, İngiltere ve Fransa, Ukrayna tarafını ateşkesi korumada destekleyen "ülkeler koalisyonu" kuruyor. Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye baskı ve eleştirilerini artırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ise diplomatik jestlerde bulunmasıyla daha da endişelenmiş durumda.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 14 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Trump ve yönetiminin, Moskova'nın Ukrayna'nın Sumy şehrine yaptığı ölümcül füze saldırısının ardından Putin'in 'iyi niyetlerini alaya aldığını' fark etmesini umduğunu" belirtti.

Witkoff, İran'ın nükleer programı üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikinci bir görüşme yapmak için 19 Nisan Cumartesi günü Roma'ya gitmeyi planlıyor. Witkoff ve Arakçi, geçen hafta, Umman'da 45 dakika süren bir görüşme yapmıştı. Her iki taraf da bu görüşmeleri "olumlu" olarak nitelendirirken, olası bir anlaşmanın hala uzak olduğunu kabul etti.

Trump da "bir anlaşma sağlanmazsa, İran'ın nükleer tesislerini bombalamaya hazır olduğunu" belirtti. Trump, ayrıca, "İran'ın ABD ile bir nükleer anlaşmayı kasıtlı olarak ertelediğini düşündüğünü kaydetti ve "İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde atomik tesislere yönelik olası bir askeri saldırı ile karşı karşıya kalabileceğini" söyledi.

Beyaz Saray, 15 Nisan Salı günü, İran'ın nükleer programı üzerine en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir toplantı yapıldığını bildirdi.

Trump, 2015 yılında İran ile altı büyük güç arasındaki nükleer anlaşmayı iptal ettikten sonra, şubat ayından bu yana Tahran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasını yeniden başlatmış ve İran'a yönelik "sert" yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

Batı medyasında yer alan haberlerde, bugün yapılacak görüşmelerin, ABD ve Avrupa arasında potansiyel bir koordinasyon için önemli bir fırsat olacağı vurgulandı.