Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız - Son Dakika
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Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız

18.03.2022 14:55
Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil katliamlarına Rus askerleri de tepki gösterdi. Askerler, saldırıların devam etmesi durumunda Putin'e karşı ayaklanacaklarını ifade ettiler.

Rusya hava kuvvetlerinin 9 Mart'ta Ukrayna'nın Mariupol şehrinde hastaneyi bombalaması Rus askerlerini de isyan ettirdi. Ukrayna tarafından ele geçirilen 3 Rus pilot, CNN'e yaptıkları açıklamada hastane saldırısını 'Neo Nazi uygulaması' olarak nitelendirdi. Bu tür 'terör saldırılarının' devam etmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 'ayaklanacaklarını' ifade eden pilotlar, "Er geç ülkemize döneceğiz. Çoğu asker de bizimle aynı düşüncede" dediler.

"BU SALDIRILARI NE HAKLI ÇIKARABİLİR?"

Maxim isimli Rus savaş uçağı pilotu, "Masum sivillerin ölümüne, çocukların gözyaşı dökmesine yol açan bu saldırıları ne haklı çıkarabilir? Bu saldırılar Ukrayna'yı silahtan arındırmıyor, Ukrayna ordusuna zarar vermiyor, sadece barışçı sivillerin şehrini tahrip ediyor" ifadesini kullandı. Alexei adlı pilot da "Kimi, nereyi bombalayacağımıza biz karar vermiyoruz. Emir komuta dahilinde bu saldırılar yapılıyor" diye konuştu.

'SAVAŞ SUÇU' OLARAK KABUL EDİLİYOR

CNN, pilotların baskı altında konuşmadıklarını, Ukrayna askerlerinin görüşme sırasında pilotlara müdahale etmediklerini bildirdi. Diğer esir Rus askerleri de benzer ifadelerde bulundular. 9 Mart'ta doğum hastanesinin bombalanmasında bir hamile kadınla bebeği ile birlikte 4 kişi öldü. Sivillerin katledilmesi uluslararası hukukta savaş suçu olarak kabul ediliyor.

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Bir ilk oluyor eğer bu doğru ise.Rus ordusu askeri bu hain görüntüyü asla vermezdi.Ya bu haberler kasıtlı yapılıyor.Tamamen kurgu,bunlar çok iyi Rusça konuşabilen halka sahip.Kurgulamalar yapıyor olabilirler.Rus ordusunu moral motivasyon olarak çözebilmek için.Aslında hiç bir devletin askeri asla böyle beyanat vermez.Çünkü verdiği anda bilir ki ölüdür.Çünkü askeri mahkemede yargılanan insanın suçu sabit ise başına ne gelebileceğini bilir.Ukrayna insanı başındaki dahil şovmen millet.Savaşın bile Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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