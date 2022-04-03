Rus birlikleri Odessa'yı vurdu - Son Dakika
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Rus birlikleri Odessa'yı vurdu

03.04.2022 10:47
Rus birlikleri Odessa'yı vurdu

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu duyurdu.

Ukrayna- Rusya savaşının başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.


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Süleyman Soylu, Telegram, Ukrayna, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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