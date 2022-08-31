Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa'ya kapattı - Son Dakika
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Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa'ya kapattı

31.08.2022 11:31
Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa'ya kapattı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattında bakım nedeniyle bugünden başlayarak 3 günlük kesinti olacağını duyurdu.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattında bakım nedeniyle bugünden başlayarak 3 günlük kesinti olacağını duyurdu. Bakım sonrası bir arıza tespit edilmemesi halinde gaz akışına devam edileceği belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022'de şu anda çalışmakta olan tek gaz kompresör ünitesi olan Trent 60, 3 günlük bir bakım çalışması nedeniyle kapatılacaktır. Siemens tarafından sağlanan teknik özelliklere göre, ünite her 1000 saatte bir teknik bakımdan geçmelidir. Yani kasada çatlak, ezik, deformasyon ve yanık kontrolü yapılmalı ve temizlenmelidir. Yağ, hava ve gaz yanma havalandırma sistemlerinde kaçak kontrolü yapılmalı, bağlantılar sıkılmalı ve varsa kaçaklar giderilmelidir. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından herhangi bir arıza tespit edilmemesi halinde günlük 33 milyon metreküp gaz iletimi yeniden başlatılacaktır" denildi.

Baltık Deniz'inden geçen 1224 kilometrelik Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya'dan gelen doğal gazı Avrupa'ya taşıyor. Bakım nedeniyle kesinti olacak hattın, mevcut servis bakım sözleşmesi kapsamındaki planlı operasyonlar seti Siemens ile ortaklaşa gerçekleştiriliyor.LEYEN: PUTİN MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu hafta Slovenya'da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Elektrik fiyatlarındaki artışın asıl nedeni başka bir yerde. Bu gaz, esas olarak Putin tarafından manipüle edilen Rus gazı. O halde elektrik fiyat artışının asıl sebebine hitap etmeliyiz. Başa çıkmamız gereken şey bu. Elektrik piyasası artık işleyen bir piyasa değil çünkü bir aktör var, Putin. Sistematik olarak elektrik piyasasını yok etmeye ve manipüle etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.TEMMUZ'DA 10 GÜNLÜK KESİNTİ OLMUŞTU

Gazprom, Temmuz'da Siemens Kanada'da tamir edilen türbinin gelmemesini gerekçe göstererek, Rusya'dan Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 boru hattının doğal gaz kapasitesini normal seviyesinin yüzde 40'ına düşürmüştü. Savaşın başlamasının ardından tamir edilen türbin, Kanada'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara takıldı. Nord Stream AG'nin İsviçre'deki merkezinden yapılan açıklamada, "Rutin bakım çalışmaları kapsamında sistemin her iki hattı da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçici olarak kapatılacak" denilmişti. Gazprom'un bu kararı, dünya kamuoyunca 'Rusya yaptırımlara karşı Avrupa'nın doğal gazını kesti' şeklinde yorumlanmıştı.


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Avrupa'ya bir kötü haber daha! Rusya gaz sevkiyatını durdurdu Avrupa'ya bir kötü haber daha! Rusya gaz sevkiyatını durdurdu Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'i 3 günlüğüne kapattı
Kaynak: DHA

Gazprom, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa'ya kapattı - Son Dakika

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