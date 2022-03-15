Rus güçleri sivillere saldırmaya devam ediyor! Otobüs durağını bombaladılar - Son Dakika
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Rus güçleri sivillere saldırmaya devam ediyor! Otobüs durağını bombaladılar

15.03.2022 00:24

Rusya-Ukrayna savaşının 20. gününde başkenti Kiev'de bulunan otobüs durağı Rus ordusu tarafından bombalandı. Sivillerin bulunduğu durakta büyük panik yaşanırken, vatandaşlar yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Brovary'de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rus güçleri sivillere saldırmaya devam ediyor! Otobüs durağını bombaladılar - Son Dakika


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