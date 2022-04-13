Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme - Son Dakika
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Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme

13.04.2022 23:37

Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan gelişmeler, duyanların tüylerini ürpertiyor. Rus bir kadının, asker eşine söylediği sözler ise tüyler ürpertti. Ses kaydında kadının, eşine, "Prezervatif taktığınız sürece Rus kadınlara tecavüz edebilirsiniz" dediği duyuluyor.

Dünyanın dört gözle izlediği Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan gelişmeler, duyanların tüylerini ürpertiyor. En son olarak sosyal medyada gündeme gelen 32 saniyelik bir klip herkesi şaşkına döndürdü. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yayınlanan videoda Rus askeri ve eşinin arasındaki konuşma İngiliz basınında geniş yer buldu.

"PREZERVATİF TAKTIĞINIZ SÜRECE TECAVÜZ EDEBİLİRSİNİZ"

Bir Rus askeri ve eşinin telefon konuşması olduğu söylenen videoda ikili arasındaki Rusça diyalog ifşa edildi. Rus bir eş, asker kocasına korunmak için prezervatif taktıkları sürece Ukraynalı kadınlara tecavüz etmesini söylerken yakalandı.

Rus kadının, kocasına sözleri kan dondurdu: Prezervatif taktığınız sürece Ukraynalı kadınlara tecavüz edebilirsiniz

"ORAYA GİT VE UKRAYNALI KADINLARA TECAVÜZ ET"

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin paylaştığı ses kaydında Rus askerinin eşinin "Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme" ifadeleri dikkatleri çekti.

SBU, Telegram'da yaptıkları paylaşıma "Rus askerlerinin eşleri kocalarını Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye çağrıyor. Burada herhangi bir ek yorumun gereksiz olduğuna inanıyoruz. Bu kötü ruhu Ukrayna'dan bir an önce kovmak için çalışıyoruz" notunu ekledi.

Rus kadının, kocasına sözleri kan dondurdu: Prezervatif taktığınız sürece Ukraynalı kadınlara tecavüz edebilirsiniz

GAZETECİDEN TEPKİ

Kiev Independent için yazan Ukraynalı gazeteci Anastasiia Lapatina, çağrı hakkında tweet attı. Bu durumu kendi ülkesindeki savaş sırasında duyduğu en kötü şey olarak nitelendirdi.

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