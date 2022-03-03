Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü

03.03.2022 15:50
Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü

Ukraynalı haber kaynakları, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı Andrei Sukhovetsky'nin Çarşamba günü kendi güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Tümgeneralin ölümünün Rus ordusu açısından büyük bir motivasyon kaybı olabileceği konuşuluyor.

Ukraynalı haber kaynakları, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü bildirdi.

"ÖLÜM HABERİNİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Medya kuruluşları, Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev tarafından yapılan bir paylaşımı kaynak kabul ederken, gönderide şu ifadeler yer aldı;

"Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik."

Putin'in en değerli komutanlarından Andrei Sukhovetsky, Ukrayna'daki operasyonda hayatını kaybetti

"RUS KUVVETLERİ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Doğruluk kontrolü sitesi Bellingcat'in yönetici direktörü Christo Grozev, ölüm haberini tweetledi ve teyit edilmesi halinde bunun Rus kuvvetleri için "büyük bir motivasyon kırıcı" olacağını ekledi.

SUKHOVETSKY SON GÖREVİNDEYDİ

Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti, Sukhovetsky'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu geçti.

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Son Dakika Dünya Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü - Son Dakika


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