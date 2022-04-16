Rus uçakları görsün diye bahçelerine "evde çocuklar var" diye yazdılar - Son Dakika
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Rus uçakları görsün diye bahçelerine "evde çocuklar var" diye yazdılar

16.04.2022 15:23

Ukrayna'nın Gostomel bölgesinde yaşayan Ukraynalı bir aile, Rus hava saldırılarından korunmak için bahçelerine evde çocukların olduğunu belirten bir cümle yazdı. Daha önce de Ukraynalı ailelerin, çocuklarının bedenlerine isimlerini-yaşlarını-telefon numaralarını yazdığı görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali Ukrayna'nın birçok bölgesini yangın yerine çevirdi. Savaşta binlerce insan öldü, bir o kadarı da yaralandı. Rusların çekildiği noktalarda birçok sivilin cesedi bulundu. Dünya bu korkunç manzarayı uzaktan izlerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de birçok ev kullanılamaz hale geldi.

BAHÇEYE "ÇOCUKLAR VAR" YAZDILAR

Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak "çocuklar var" yazdı. Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi. Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.

Rusya'nın saldırılarında korunmak için bahçeye 'çocuklar var' yazdılar
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Ukrayna, Yangın, Ölü, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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