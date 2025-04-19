Rusya, Beşar Esad\'ı iade etmeyi reddetti

Rusya, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı iade etmeyeceğini açıkladı. Rusya'nın bu kararı, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen diplomatik temaslar sonucunda alındı.

Rusya'nın Irak Büyükelçisi Alperus Kotraşev yaptığı açıklamada, "Beşar Esad'ın Moskova'da kalabilmesinin şartlarından biri, her türlü medya ve siyasi faaliyetten uzak durmasıdır. Şu ana kadar bu koşulların ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"SIĞINMA HAKKI DOĞRUDAN PUTİN'İN EMRİYLE VERİLDİ"

Kotraşev, Esad ile ailesine sığınma hakkının doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle verildiğini ve bu kararın değişmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.