Rusya\'dan İsrail\'e Şiddetli Kınama

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ülkenin egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal ediyor, kınanmayı hak ediyor. Suriye'deki yeni şiddet dalgası endişe verici. Bu sorunun çözüm yolunun diyalogdan ve milli birliğin güçlendirilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Moskova, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutarlı tutumunu yineliyor" ifadeleri kullanıldı.