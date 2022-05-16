Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur - Son Dakika
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Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur

16.05.2022 11:38

Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına yönelik "Büyük bir hata olur" açıklamasında bulundu. Rusya ayrıca bu adımın "geniş kapsamlı sonuçları olacağını ifade etti. Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.

Geçtiğimiz hafta Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

"NATO'YA GİRMELERİ KESİNLİKLE RUSYA İÇİN TEHDİTTİR"

Sınırlarında bulunan ülkelerin NATO'ya katılmasını istemeyen Rusya ise bu duruma çok daha sert bir tepki vermişti. Geçtiğimiz dönemde NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i uyaran Kremlin, bu kez de "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" açıklamasını yapmıştı.

"GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI OLACAK"

Geçen kısa süre zarfında Finlandiya ve İsveç'in geri adım atmak bir yana, NATO başvurusu için süreci hızlandırmaları Rusya lideri Putin'i daha da küplere bindirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.

"ASKERİ GERİLİMİN SEVİYESİ ARTACAK"

Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov "Durum, elbette koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar. Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" dedi.

NÜKLEER SİLAHLA TEHDİT EDİYORLAR

Rus devlet televizyonu da dün, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söylemişti. Russia 1'de sürece ilişkin konuşan bir yorumcu, "Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğü an, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırmak ve tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" demişti.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur - Son Dakika
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