Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu - Son Dakika

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörü, önceki sabah Ukrayna tarafından Neptün füzeleriyle vuruldu. Bu haber tüm dünyada yankı uyandırdı.

RUSYA, GEMİNİN BATTIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, konuya ilişkin "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri yer aldı. Bu sözlerle saldırı iddialarını yalanlamış oldular.

"KİEV'E FÜZE SALDIRILARI ARTACAK"

Rusya Savunma Bakanlığı dün yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" denildi.

KİEV'İ BOMBALAMAYA BAŞLADILAR

Rusların tehdit gibi açıklamasından sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev güne bombardımanla başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi. Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.