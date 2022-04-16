Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu - Son Dakika
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Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu

16.04.2022 11:47

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunda 52. güne girildi ve başkent Kiev 52. güne bombardımanla uyandı. Rusya'nın füze saldırılarını artıracağını açıklamasının ardından, Kiev Belediye Başkanı "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı" açıklaması yaptı. Ukrayna, Rusya donanmasının bir parçası olan Moskova kruvazörünü füzelerle vurmuş, Rusya misilleme yapacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörü, önceki sabah Ukrayna tarafından Neptün füzeleriyle vuruldu. Bu haber tüm dünyada yankı uyandırdı.

RUSYA, GEMİNİN BATTIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, konuya ilişkin "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri yer aldı. Bu sözlerle saldırı iddialarını yalanlamış oldular.

"KİEV'E FÜZE SALDIRILARI ARTACAK"

Rusya Savunma Bakanlığı dün yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" denildi.

KİEV'İ BOMBALAMAYA BAŞLADILAR

Rusların tehdit gibi açıklamasından sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev güne bombardımanla başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi. Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

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