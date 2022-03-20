Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi - Son Dakika
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Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi

20.03.2022 15:46

Geçen Pazar günü Rus ordusu tarafından Polonya'da bulunan askeri üsse saldırı düzenlenmişti. İngiliz basını Rusya'nın füzelerin hedefini belirlemek için bölgede bulunan İngilizlerin telefonlarını hacklediğini öne sürdü.

Polonya sınırına yakın Yavoriv eğitim üssüne geçen Pazar günü Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerin arasında yabancı askerlerin de olduğu belirtilmişti. Saldırıdan 1 hafta sonra ise İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

RUS ORDUSU İNGİLİZLERİN TELEFONLARI HACKLEDİ

İngiliz basını Rus ordusunun bölgedeki İngilizlerin telefonlarını hacklemesinin ardından eğitim üssünün hedef alındığını yazdı. Hackleme işleminin ardından 30'a yakın güdümlü füzenin, ateşlendiği düşünülüyor.

RUSYA YABANCI ASKERLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU

Haberin devamında Rus ordusunun bu yöntemle birlikte askeri üs içerisinde bulunan 600 yabancı askeri hedef aldığı belirtildi. Konu hakkında Daily Mail'e konuşan eski İngiliz savunma istihbarat subayı Philip Ingram mobil cihazları "düşman için mükemmel hedef bulma işaretleri " olarak tanımlarken Rus ordusunun bu saldırısını "3. Dünya Savaşı çıkarmak " olarak yorumladı.

14 BİN 200 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat- 20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı (İHA) da kaybetti.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi - Son Dakika


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