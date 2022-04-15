Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak - Son Dakika
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Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

15.04.2022 10:37

Ukrayna, dün Rusya donanmasına ait Moskova kruvazörünü Neptün füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı geminin taşıdığı mühimmatın patlaması sebebiyle battığını açıklarken bugün yaptıkları duyuruda tansiyonun daha da yükseleceğine işaret ettiler. Rus tarafından yapılan tehdit gibi açıklamada "Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörünün, Ukrayna tarafından dün sabah saatlerinde Neptün füzeleriyle vuruldu.

RUSYA, GEMİNİN BATTIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, konuya ilişkin "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadeleri yer aldı. Bu sözlerle saldırı iddialarını yalanlamış oldular.

Son Dakika: Rusya: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak

"KİEV'E FÜZE SALDIRILARI ARTACAK"

Rusya Savunma Bakanlığı bugün ise yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü" ifadelerini kullandı. Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasının ise tamamen ele geçirildiğini duyurdu.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak - Son Dakika
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