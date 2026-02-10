Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya\'dan Ukrayna\'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
10.02.2026 19:30  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya\'dan Ukrayna\'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Haber Videosu

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk şehrine yönelik hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Sloviansk kentine hava saldırısı düzenledi. Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin, yerel saatle 16.00'da yaptığı açıklamada, saldırılarda 7 hava bombasının kullanıldığını belirtti.

HAVA SALDIRISINDA BİLANÇO AĞIR

Filashkin, saldırı sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile annesinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

BÖLGE HARABEYE DÖNDÜ

İlk incelemelere göre saldırılarda 14 sivil konut, 2 çok katlı bina ve bir idari binada hasar meydana geldi. Ayrıca bir sivil altyapı tesisi, bir akaryakıt istasyonu ile çeşitli depo ve hangarların da saldırılardan zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:13:34. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.