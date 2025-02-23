Rusya'dan Ukrayna'ya İHA Saldırısı - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA Saldırısı

Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 267 İHA kullanıldı.

23.02.2025 17:09
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(ANKARA) - Rusya, savaşın üçüncü yıl dönümü arifesinde Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı. 267 Rus insansız hava aracının gönderildiği kaydedilen saldırıda, şu ana kadar üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy Ignat, 267 Rus insansız hava aracının tek bir koordineli saldırıda "rekor" düzeyde kullanıldığını söyledi. Bunlardan 138'i hava savunması tarafından engellenirken, 119'u radarlara yakalanarak kayboldu ve herhangi bir hasara yol açmadı.

Ukrayna'nın acil servisleri, saldırıların gece boyunca birçok bölgede yıkıma yol açtığını ve binaları ateşe verdiğini bildirdi. Buna göre, aralarında Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Mykolaiv ve Odesa'nın da bulunduğu en az 13 bölgedeki İHA'lara müdahale edildi. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin sayısı henüz net değilken, acil servislerden gelen ilk verilere göre, en az üç can kaybının olduğu kaydedildi.

Zelenski: "Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Savaş devam ediyor" dedi ve bölgeye barış getirilmesi için yardım istedi. Zelenski, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "hava savunmasına yardım edebilecek herkesin insan hayatını korumak için bunu yapması gerektiğini" söyledi.

"Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" diyen Zelenski, bunun 'tüm ortakların birlik olmasıyla' başarılabileceğini belirterek "tüm Avrupa'nın gücü, Amerika'nın gücü ve kalıcı barış isteyen herkesin gücü" dedi.

Sibiha: "Kimse Putin'in sözlerine güvenmemeli, onun yerine eylemlerine bakın"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "Rusya'ya saldırgan demekten kaçınmanın onun saldırgan olduğu gerçeğini değiştirmediğini gösterdiğini" söyledi ve "Kimse Putin'in sözlerine güvenmemeli. Onun yerine eylemlerine bakın" dedi. Sibiha, saldırının "sivilleri ve kritik altyapıyı" hedef aldığını da ekledi.

Rusya: "Ukrayna'dan gönderilen 20 İHA'yı imha ettik"

Rusya, İHA saldırısıyla ilgili henüz bir yorum yapmazken; Rusya Savunma Bakanlığı ise, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya fırlatılan 20 Ukrayna insansız hava aracının gece boyunca "imha edildiğini" açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya İHA Saldırısı - Son Dakika

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