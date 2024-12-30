Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeni yılını kutladı

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir dizi ülkenin liderine 2025 yılı ve Noel Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı ilettiğini duyurdu.

Putin'in mesaj gönderdiği devlet başkanları ve hükümet başkanları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yer aldı.