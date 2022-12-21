Rusya lideri Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden nükleer tehdit! Çok yakında savaş için konuşlandıracaklar - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden nükleer tehdit! Çok yakında savaş için konuşlandıracaklar

21.12.2022 17:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer kuvvetleri savaşa hazır hale getireceklerini belirterek 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olan SARMAT II nükleer füzelerinin çok yakında savaş için konuşlandırılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığında konuşan Putin, hem Ukrayna'ya hem de NATO'ya meydan okudu. Rusya lideri nükleer silah konusunda da tehdit gibi sözler sarf etti.

"ORDUMUZ BÜYÜK BİR DENEYİM KAZANDI"

Putin, askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, "NATO'nun neredeyse tüm temel ülkelerinin silahları Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek. Ordumuz büyük bir deneyim kazandı." dedi.

"NÜKLEER KUVVETLERİ HAZIR EDECEĞİZ"

Kıtalar arası Sarmat füzelerini yakında savaş görevinde hazır olacağını belirten Putin, "Ukrayna operasyonu dronların önemini gösterdi. Orduyu modern silahlarla donatacağız. Suriye'de elde ettiğimiz deneyimleri kullanılacak. NATO'yu en iyi şekilde analiz edeceğiz. SARMAT II füzeleri çok yakında savaş için konuşlandırılacak. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SARMAT FÜZESİ NEDİR?

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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