Ukrayna tarafı Kremlin ile müzakere için tek şartını açıkladı: Rusya işgal altındaki tüm bölgeleri terk etmeli

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Putin'in ilhak ettiği Herson'dan çekilmesinin ardından cephe hattında yeni gelişmeler yaşanıyor. Müzakere söylemlerinin artarken bu çağrılara yanıt Rusya'dan geldi.

"RUSYA İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN ÇEKİLMELİ"

Ukrayna tarafı müzakere için tek şartını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zaluzhnyi, "Ukrayna ordusu hiçbir müzakere, anlaşma veya uzlaşma çözümünü kabul etmeyecek. Müzakereler için tek bir koşul var - Rusya işgal altındaki tüm bölgeleri terk etmeli" dedi.

UKRAYNA HERSON'U GERİ ALDI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği Herson kentine Ukrayna askerlerinin girmesine ilişkin, "Bugün tarihi bir gün, Herson'a geri dönüyoruz" dedi. Ukrayna güçlerinin Herson'a girişini gösteren ve kamu binalarına çekilen Ukrayna bayrağının yer aldığı görüntüler ise sosyal medyada yayımlandı.

ZELENSKİ BÖLGEYE GİTTİ

Zelenski, Rus askerlerinin cuma günü çekildiği Herson kentini ziyaret etti. Askerlere hitaben konuşan Zelenski, "İlerliyoruz. Ülkemizin tamamı için barışa hazırız" ifadesini kullandı. Rusya'nın çekildiği Herson kenti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki ay ilhakını ilan ettiği dört bölgeden biri.