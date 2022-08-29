Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden öldürüldü

29.08.2022 10:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak bilinen siyaset uzmanı Alexander Dugin, kızı Darya Dugina'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını ve kızının Rusya ile ilgili siyasi fikirleri nedeniyle hedef alındığını ifade etti.

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak anılan Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın 20 Ağustos'ta Moskova'da öldürülmesi Rusya'yı ayağa kaldırmıştı. 29 yaşındaki gazeteci Dugina, babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

RUSYA SUİKASTI VOVK'UN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Ukrayna saldırıyla ilgisi olmadığını savunsa da Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etmişti. Rusya, Dugina'yı öldürme planını Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un gerçekleştirdiğini savunmuştu.

Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef ben değildim kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden hedef alındı

"KIZIMI ÖLDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"

Suikastla ilgili Rus Channel One için hazırlanan belgeselde konuşan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. "Daria Dugina neden öldürüldü?" isimli belgeselde konuşan Dugin, "Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar" dedi.

"ONU FİKİRLERİ NEDENİYLE HEDEF ALDILAR"

Kızının Rusya'yla ilgili siyasi fikirleri yüzünden hedef alındığını kaydeden Dugin "Güçlü devlet fikrini savunuyordu" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Dugin, suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu yineledi.

YORUMLAR
500
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya gelen sığınmacılara yardım yapılmasına dair kararname imzaladı Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya gelen sığınmacılara yardım yapılmasına dair kararname imzaladı Baykar'dan beklenen açıklama! Rusya'ya SİHA satılacak mı? Baykar'dan beklenen açıklama! Rusya'ya SİHA satılacak mı?

Aleksandr Dugin, Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
11:33 DEVA Partisi lideri Babacan ile "Bıyıklı Dudu Abla"nın pazarda karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
11:14 Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 1.007 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Yeni sezonun ilk yayınına çıkan Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'dan çok çarpıcı sözler: Bu yaz benimle çok uğraştılar
11:01 Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu
10:56 Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden öldürüldü
10:43 Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı
10:43 Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı
10:42 Damat mı, gelin mi? Yargıtay, düğünde takılan altınların sahibini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 12:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kızı Dugina'yı suikasta kurban veren Dugin: Asıl hedef kızımdı, siyasi fikirleri yüzünden öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement