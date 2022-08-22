Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti - Son Dakika
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Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti

22.08.2022 16:34

Rus lider Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina içinde bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırı dünyada gündem olurken, kızı vahşice öldürülen Dugin de sessizliğini yazılı bir açıklama ile bozdu. Darya'nın hiçbir zaman savaş ve şiddeti savunmadığını söyleyen Dugin, "Onu Ukrayna rejimi katletti. Rusya'nın düşmanları onu sinsice, el altından öldürdüler" ifadelerini kullandı.

Rus siyaset uzmanı Alexander Dugin, kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği suikast sonrası sessizliğini bozdu. Kızı Darya'nın "Nazi Ukrayna rejimi"nin gerçekleştirdiği bir terör saldırısı sonucu meydana gelen patlamada gözlerinin önünde vahşice öldürüldüğünü kaydeden Dugin, kızının iyi bir vatansever, bir savaş muhabiri ve TV kanallarında yorumlarda bulunan bir uzman isim olduğunu ifade etti.

"DARYA HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET VE SAVAŞ ÇAĞRISINDA BULUNMADI"

Kızının ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen Dugin, Darya'nın hiçbir zaman şiddet ve savaş çağrısında bulunmadığını, konuşmalarının ve raporlarının her zaman derin, bilgilendirici ve ölçülü olduğunu ifade etti.

Bu kez konuşma sırası onda! Kızı gözlerinin önünde vahşice öldürülen Dugin sessizliğini bozdu

"RUSYA DÜŞMANLARI KIZIMI SİNSİCE ÖLDÜRDÜ"

Dugin açıklamasına şöyle devam etti; "O, kendi içinde yükselen bir yıldızdı. Rusya'nın düşmanları onu sinsice, el altından öldürdüler ama bizi yıldırmayı başaramayacaklar. Dania Dugina'nın cenaze töreni 23 Ağustos'ta Ostankino Televizyon Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak."

İSTİHBARAT SERVİSİ KATİLİ RESMEN İLAN ETTİ

Dugin'in Ukrayna'yı hedef gösteren açıklamasına paralel bir çıkış da bugün Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den geldi. Yapılan açıklamada, "Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

"SUİKAST PLANINI ESTONYA'YA KAÇAN BİR KADIN GERÇEKLEŞTİRDİ"

Öte yandan Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu kez konuşma sırası onda! Kızı gözlerinin önünde vahşice öldürülen Dugin sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina aracına bomba konularak öldürüldü. Asıl hedefin Dugin olduğu ancak aracını kızına verdiği için şans eseri saldırıdan kurtulduğu iddia edilirken, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturmalar ise devam ediyor.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina açıklaması: Suikasti Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk gerçekleştirdi Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina açıklaması: Suikasti Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk gerçekleştirdi Rusya lideri Putin'in en yakınlarından olan Dugin'in kızı öldürülmüştü! Bombalı saldırıyı üstlenip savaş ilan ettiler Rusya lideri Putin'in en yakınlarından olan Dugin'in kızı öldürülmüştü! Bombalı saldırıyı üstlenip savaş ilan ettiler

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Son Dakika Dünya Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti - Son Dakika


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