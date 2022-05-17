Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta henüz ateşkes sağlanabilmiş değil. İki ülke çeşitli müzakereler yaparak bir araya gelse de neticelenmiş bir şey hala yok.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamasında, "Görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor" dedi.
Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya'nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti.
Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu. Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul'da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna'nın daha sonra İstanbul'da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıkladı.
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