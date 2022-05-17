-
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi

17.05.2022 15:31
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının barış görüşmeleri gerçekleştirmediklerini açıklayarak, Ukrayna tarafının müzakerelerden fiilen çekildiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta henüz ateşkes sağlanabilmiş değil. İki ülke çeşitli müzakereler yaparak bir araya gelse de neticelenmiş bir şey hala yok.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamasında, "Görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor" dedi.

Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya'nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu. Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul'da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna'nın daha sonra İstanbul'da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıkladı.

YORUMLAR
500
Eski Rus komutandan televizyonda yenilgi itirafı: Kötüye gidiyor, daha da kötüleşecek Eski Rus komutandan televizyonda yenilgi itirafı: Kötüye gidiyor, daha da kötüleşecek Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, Rusya ve Ukrayna'ya gidiyor Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall, Rusya ve Ukrayna'ya gidiyor

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi - Son Dakika


Son Dakika
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement