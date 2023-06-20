Rusya, terör olayları sonrası göçmenleri sınır dışı etmeye başladı

24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşında ağır kayıplar veren Rusya, özellikle Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan suikast ve Moskova'da patlayıcı yüklü dronelar ile yapılan terör saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

İSTİHBARAT HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Rus istihbaratı FSB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkedeki yasa dışı göçmenleri tek tek yakalayarak sınır dışı etmeye başladı.

TEK SIRA HALİNDE GÖTÜRDÜLER

Sosyal medyaya düşen görüntülerde emniyet görevlilerinin gece yarısı evlerinden aldıkları kayıt dışı şekilde çalışan göçmenleri tek sıra halinde ilgili birimlere götürdükleri anlar yer aldı.