Rusya, terör olayları sonrası göçmenleri sınır dışı etmeye başladı - Son Dakika
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Rusya, terör olayları sonrası göçmenleri sınır dışı etmeye başladı

20.06.2023 09:38

Ukrayna savaşında ağır kayıplar veren Rusya, Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan suikast ve Moskova'da patlayıcı yüklü dronelar ile yapılan terör saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Rus istihbaratı FSB, ülkedeki yasa dışı göçmenleri tek tek yakalayarak sınır dışı etmeye başladı.

24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşında ağır kayıplar veren Rusya, özellikle Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan suikast ve Moskova'da patlayıcı yüklü dronelar ile yapılan terör saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

İSTİHBARAT HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Rus istihbaratı FSB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkedeki yasa dışı göçmenleri tek tek yakalayarak sınır dışı etmeye başladı.

TEK SIRA HALİNDE GÖTÜRDÜLER

Sosyal medyaya düşen görüntülerde emniyet görevlilerinin gece yarısı evlerinden aldıkları kayıt dışı şekilde çalışan göçmenleri tek sıra halinde ilgili birimlere götürdükleri anlar yer aldı.

YORUMLAR (4)
  • EKREM Korkmaz: Bizim ülkemizde de böyle olması lazım .PKK terör örgütü destekçileri ve üyeleri tek tek yakalanıp kuzey ırog gönderilmesi lazım.vatandaşlık verilmiş ise vatandaşlıktan çıkartılması lazım. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Onların rus milletini yok etme, milliyetsiz karışık bir cahil göçmen toplumundan şeriat hanedanlığı kurma gibi bir hain gizli düşünceleri yok. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • sait acar: Ülkenin selameti için şart.Sıra inşaallah Türkiye'ye gelir. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Rusya, terör olayları sonrası göçmenleri sınır dışı etmeye başladı - Son Dakika


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