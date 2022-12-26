Rus siyaset bilimci Valeri Solovey'den bomba iddia: Kanser hastalığı iyice kötüye giden Putin, yerine geçecek ismi belirledi

Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu ile ilgili farklı açıklamalar gelirken, Rus siyaset bilimci ve tarihçi Valeri Solovey bazı açıklamalarda bulundu. Solovey, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürdü.

"BATI'NIN KANSER İLAÇLARIYLA HAYATA TUTUNUYOR"

Solovey,2023'ün Putin'in görevde kalacağı son yıl olabileceğini dile getirirken, "Putin, savaşa devam edebilmek için Batı'nın kanser ilaçları ve tedavileriyle hayata tutunuyor. Fakat hiçbir ilaç sonsuza dek başarı sağlamaz" dedi.

"PUTİN YERİNE GEÇECEK İSİMLERİ DE BELİRLEDİ"

Rus uzman, Putin'in kanser tedavisi gördüğünü söylerken, "Putin en gelişmiş tedavi yöntemlerini kullanıyor, Rusya bu tedavi yöntemlerini sağlayamıyor. Bu tedavi yöntemleri çok başarılı oldu" yorumunu yaptı. Solovey, Putin'in yerine geçecek isimleri de belirlediğini öne sürdü.

Dimitri Patrushev.

ADAY DİMİTRİ PATRUSHEV

Solovey'in iddiasına göre Putin'in halef olarak seçmeyi planladığı isimlerden biri tarım bakanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Dimitri Patrushev. Rus istihbarat birimi FSB'nin eski başkanı olan ve batı karşıtlığıyla da bilinen Nikolai Patrushev'in oğlu olan Dimitri Patrushev'in kamuoyu tarafından çok da tanınmadığına dikkat çekildi.

BİR DİĞER İSİM ALEXEİ DYUMİN

Moskova'daki saygın kurumlardan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün eski profesörü olan Solovey bir diğer adayın ise 50 yaşındaki Alexei Dyumin olduğunu söyledi. Putin'in eski bir koruması olan Dyumin daha sonra savunma bakanlığı yardımcılığını üstlenmişti. Dyumin Tula bölgesinin valisi olarak görev yapmaya devam ediyor.