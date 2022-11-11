Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, iki gün önce Rus ordusunun Herson'dan çekilerek ve Dnipro Nehri'nin sol yakasına konuşlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından bugün bölgede önemli bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA BİRLİKLERİ HERSON'DA

Rusya'nın bölgeden çekilmesi bugün tamamlanırken, Ukrayna birlikleri Herson şehrinin merkezine kadar girdi. Rusya'nın geri çekilirken yıktığı şehrin merkezine Ukrayna birlikleri bayraklarını astı. Böylece 44 gün önce Putin tarafından ilhak edilen Herson yeniden Ukrayna topraklarına katılmış oldu.