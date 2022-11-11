Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı - Son Dakika
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Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı

11.11.2022 14:30
Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı

Rusya ilhak ettiği Herson kentinden iki gün önce çekilme kararı almıştı. Rusya'nın bu kararı dün hızlı bir şekilde uygulamasının ardından Ukrayna, Herson'un şehir merkezine girdi. Ukrayna kuvvetleri şehrin meydanına bayraklarını astı.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 9. ayda da devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı, iki gün önce Rus ordusunun Herson'dan çekilerek ve Dnipro Nehri'nin sol yakasına konuşlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından bugün bölgede önemli bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA BİRLİKLERİ HERSON'DA

Rusya'nın bölgeden çekilmesi bugün tamamlanırken, Ukrayna birlikleri Herson şehrinin merkezine kadar girdi. Rusya'nın geri çekilirken yıktığı şehrin merkezine Ukrayna birlikleri bayraklarını astı. Böylece 44 gün önce Putin tarafından ilhak edilen Herson yeniden Ukrayna topraklarına katılmış oldu.

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Rusya, Herson'daki askeri birliklerini Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin sol yakasındaki pozisyonlara çekiyor Rusya, Herson'daki askeri birliklerini Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin sol yakasındaki pozisyonlara çekiyor Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson'dan tamamen çekildiğini açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson'dan tamamen çekildiğini açıkladı

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Son Dakika Dünya Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya geri çekilme kararı almıştı! Ukrayna askerleri Herson'un merkezine bayraklarını astı - Son Dakika
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