Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir - Son Dakika
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Dünya

Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir

Rusya: İran\'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir

Rusya, müttefiki İran'a, ABD ve İsrail tarafından yapılan saldırı tehditlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, nükleer tesislerin bombalanması halinde İran'a saldırmanın potansiyel olarak felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

03.04.2025 15:52
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta İran'ı, nükleer programı konusunda Washington ile anlaşmaya varmaması halinde bombardıman ve ikincil gümrük vergileriyle tehdit etmişti. Bunun üzerine ABD, bölgeye ilave savaş uçakları sevk etmişti.

Bu kapsamda, İran'ın nükleer programı ve mevcut durumdaki tehlikelerle ilgili bir soruya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, " Moskova'nın, İran'ın nükleer programına Tahran'ın barışçıl nükleer enerji haklarına saygı duyan çözümler bulmaya kararlı olduğunu" söyledi.

"KÜRESEL BİR FELAKETE YOL AÇAR"

Zakharova, "İran'a muhalif ülkelerin, çözüm bağlamında askeri güç kullanması yasa dışıdır ve kabul edilemez. Dışarıdan İran'ın nükleer altyapı tesislerini bombalama tehditleri kaçınılmaz olarak geri dönüşü olmayan küresel bir felakete yol açacaktır. Bu tehditler kesinlikle kabul edilemez" dedi.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Batı ülkeleri, İran'ı, "uranyumu sivil bir atom enerjisi programı için makul olduğunu söyledikleri seviyenin üzerinde, bölünebilir saflıkta yüksek bir seviyeye kadar zenginleştirerek nükleer silah kapasitesi geliştirmeye yönelik gizli bir gündeme sahip olmakla" suçluyor.

Tahran ise nükleer programının "tamamen sivil enerji amaçlı" olduğunu belirtiyor.

Rusya ve İran, ocak ayında yeni bir sayfa açarak, "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. Ancak bu anlaşmada, karşılıklı savunma maddesi bulunmazken, anlaşmaya göre, taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri karşı tarafa herhangi bir yardımda bulunmayacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD merkezli Life dergisine verdiği demeçte, ABD'nin tehditlerini kınadı ve "İran'a yönelik bir saldırının Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabileceğini" söyledi. Ryabkov, "Bunun sonuçları, özellikle de nükleer altyapıya yönelik saldırılar olursa, tüm bölge için felaket olabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir - Son Dakika

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