Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti - Son Dakika
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Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti

23.07.2022 08:41
Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti

Ukrayna'ya karşı başlatılan savaş sonrası tüm dünya tarafından eleştirilen Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesine karşı uygulanan karşıt politikalar nedeniyle oluşturduğu "hasım ülkeler" listesini güncelledi. Listeye Danimarka, Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya'yı da dahil etti.

Rus hükümeti, Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesini genişletiyor. Rusya'dan yapılan açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Hükümet, yurt dışındaki Rus konsolosluk ve diplomatik misyonlarına dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesini güncelledi. Listeye Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan ve Danimarka eklendi" ifadelerine yer verildi.

PERSONEL SAYISINA SINIRLAMA

Listeye alınan ülkelerin diplomatik temsilciliklerde görev yapacak personel sayısına sınırlama getirildiği vurgulanarak, "Yeni kararnameye göre Yunanistan'a 34, Danimarka'ya 20, Slovakya'ya 16 kişilik sınır getirildi" ifadelerine yer verildi. Slovenya ve Hırvatistan'ın ise temsilciliklerinde hiç personel bulunduramayacağının altı çizildi.

LİSTEYE İLK OLARAK ABD VE ÇEKYA EKLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın nisan ayında "hasım ülkeler" kararnamesini imzalamıştı. Rusya tarafından oluşturulan "hasım ülkeler" listesine ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Çekya eklenmişti.

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Son Dakika Dünya Rusya lideri Vladimir Putin, 'hasım ülkeler' listesine yeni ülkeleri dahil etti - Son Dakika


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