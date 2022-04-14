Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı - Son Dakika
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Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı

14.04.2022 23:58

Son dakika! Taşıdığı mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde ağır hasar oluşan Moskova kruvazörü battı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, kruvazörün limana çekilirken kötü hava koşulları sebebiyle battığı ifade edildi. Ukrayna ise söz konusu kruvazörü sabah saatlerinde Neptün füzeleriyle vurduğu duyurmuştu.

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörünün, Ukrayna tarafından bu sabah saatlerinde Neptün füzeleriyle vurulduğu duyurulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" açıklamasında bulunarak saldırı iddialarını yalanlamıştı.

Son Dakika! Rusya: Taşıdığı mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde ağır hasar oluşan Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BATTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada Moskova kruvazörünün limana çekilirken kötü hava koşulları nedeniyle battığı belirtildi.

Son Dakika! Rusya: Taşıdığı mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde ağır hasar oluşan Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı

"İKİ HİKAYE ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rusya'nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti. Sullivan, "İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil" dedi.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEMDEYDİ

Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.

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Son Dakika Dünya Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı - Son Dakika
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