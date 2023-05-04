Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrine İHA'larla saldırdı! İHA'ların üzerinde ise "Kremlin için ve Moskova için" yazıldı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrine İHA'larla saldırdı! İHA'ların üzerinde ise "Kremlin için ve Moskova için" yazıldı

04.05.2023 11:50

Geçtiğimiz gün Rusya tarafından bir iddia ortaya atılmıştı ve dünya basınında büyük yankı bulmuştu. İddiaya göre Ukrayna, Rusya'nın Kremlin şehrine İHA'larla saldırmıştı. Buna karşılık olarak ise Rusya cephesi üzerine Kremlin için ve Moskova için yazılı notlarla birlikte Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı, Rusya'nın 15 Shahed İHA'sı ile Odessa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İHA PARÇALARINDA "KREMLİN İÇİN" YAZIYOR

Gece saatlerinde yapılan saldırıda can kaybı olmadığı, bazı bölgelerde çıkan yangınlara ise müdahale edildiği aktarıldı. Düşen İHA'ların parçalarında ise "Moskova için" ve "Kremlin için" yazıldığı görüldü.

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine üzerinde 'Kremlin için' yazılı İHA'larla saldırdı

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 2 adet İHA ile Kremlin'e saldırı düzenlediği ifade edilmişti.Açıklamada, "Kiev rejimi bu gece Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu. İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Bunu planlı bir terör eylemi ve Devlet Başkanına yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu terör eylemi sonucunda Devlet Başkanı herhangi bir zarar görmemiştir. Çalışma programı değişmemiş olup, olağan şekilde devam etmektedir. Rus tarafı uygun gördüğü yer ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar" denilmişti.

ZELENSKİ: NE MOSKOVA NE DE PUTİN'E SALDIRDIK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Nordik-Ukrayna Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Kremlin'e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Zelenski, Ukrayna'nın sadece kendi topraklarında savaştığını vurgulayarak, "Biz ne Putin'e ne de Moskova'ya saldırıyoruz. Kendi topraklarımızda savaşıyor, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: amerıka kızıstırıyor bunlar savasıyor Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Kremlin'e kim saldırdı? Zelenski, Rusya'nın iddialarını yalanladı: Bunun için yeterli silahımız yok Kremlin'e kim saldırdı? Zelenski, Rusya'nın iddialarını yalanladı: Bunun için yeterli silahımız yok

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrine İHA'larla saldırdı! İHA'ların üzerinde ise 'Kremlin için ve Moskova için' yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrine İHA'larla saldırdı! İHA'ların üzerinde ise "Kremlin için ve Moskova için" yazıldı - Son Dakika
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