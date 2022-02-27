Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor

27.02.2022 08:22

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri müdahale 4. gününde devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yaptığı konuşmada "Önümüzde hala birçok zorluk var. Ama şimdi zaferimize inanan sadece biz değiliz" dedi. Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Rus askerleri demoralize olmuş, artık emirleri bile uygulamıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor.

ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı.

İşte savaş hattında anbean yaşanan gelişmeler;

"RUS GÜÇLERİ HARKOV'A GİRDİ"

Başkent Kiev ve Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken, Rus birlikleri sabahın erken saatlerinde Harkov'a girdi. Gelişmeyi aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" dedi. Kentten çatışma sesleri geliyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Büyükelçilik açıkladı: Askerler demoralize oldu, emirleri uygulamıyor

"RUS ASKERLERİ DEMORALİZE OLDU"

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüzde yüz gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar!" denildi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: ZAFERİMİZE İNANAN SADECE BİZ DEĞİLİZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, işgal girişiminin dördüncü gününde zafer nidalarıyla dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Reznikov, "Kiev'i 2 saat içinde ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, muzaffer bir asker, korkusuz sınır muhafızları, kendini adamış kurtarıcılar, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen tıbbi melekler görüyorum. Silaha sarılan, toprak savunma saflarına katılan ve savaşan binlerce vatandaş görüyorum. Çocuklarının ve torunlarının geleceği için. Sevdikleri için. Atalarının anısına. Devletleri için. Herkes seni görüyor, tüm dünya! Önümüzde hala birçok zorluk var. Ama şimdi zaferimize inanan sadece biz değiliz.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov.

Etrafa bak. Birçoğu sonunda korkularını yendi ve Kremlin'e meydan okumaya cesaret etti. Her saat daha fazla insan Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir ordu olmadığını anlıyor. Bu ordu ve halkımız olmadan Avrupa asla güvende olmayacak. Biz olmadan, Avrupa basitçe var olmayacak. Bu yüzden yardım zaten geliyor, ki bu üç gün önce imkansızdı. Karanlık geri çekilecek. Şafak yakındır" diye konuştu.

BM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor

FRANSA'DAN RUS ASKERLER İÇİN BELARUS'A BASKI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

UKRAYNA, DONBAS'TA KAYBETTİĞİ KENTİ GERİ ALDI

Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor

PETROL DEPOSUNA BALİSTİK FÜZE

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Vasilkiy bölgesindeki bir petrol deposu da balistik füzelerle vuruldu.

GECE SAATLERİNDE KİEV YAKINLARINDA İKİ BÜYÜK PATLAMA

CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

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