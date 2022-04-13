Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.
Guterres, Ukrayna'da ateşkesin şu anda mümkün görünmediğini ancak sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yapılabilecek şeyler olduğunu belirtti. Guterres, Rusya'ya ve Ukrayna'ya güvenli tahliyeler için bir mekanizma oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Rusya-Ukrayna savaşı için BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor - Son Dakika