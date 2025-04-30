Şam'da Dürzi Çatışmaları: 30 Ölü

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Aşrafiyat Sahneya kasabasında Dürzi topluluğu ile Suriye devletine bağlı gruplar ve milisler arasındaki çatışmalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkesinin güçlerinin Şam'ın güneyinde Dürzilere saldırı hazırlığında olduğu belirtilen bir grubu hedef aldığını açıkladı.

Şam yakınlarında bulunan ve nüfusunun çoğunluğunu Dürzilerin oluşturduğu Aşrafiyat Sahneya kasabasında çatışmalar ikinci gününe girdi.

SOHR, Dürzi topluluğuna bağlı yerel silahlı gruplar ile Suriye devletine bağlı güçler ve destekçi milisler arasındaki çatışmaların ikinci gününde 2'si Dürzi, 11'i devlet destekli gruplardan toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini, sivillerin de arasında bulunduğu 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerleşim bölgelerinde yoğunlaşan çatışmaların yayıldığı belirtiliyor.

Gelişmeler Dürzi topluluğu mensuplarınca bazı bölgelerde protesto edilirken, bölge sakinleri, mevcut çatışmalara derhal müdahale edilmesi çağrısında bulunarak, olayların sivil barış ve güvenlik üzerinde yaratabileceği olumsuz sonuçlara karşı uyarılarda bulundu.

Önceki gün Ceremana'daki çatışmalarda 17 kişi ölmüştü

Çatışmalar Dürzi topluluğuna mensup bir kişiye ait olduğu belirtilen ve hakaret ile kışkırtıcı ifadeler içeren bir ses kaydının yayılması sonrasında başladı. Söz konusu kayıt ülkede öfkeye ve mezhepsel gerilime yol açtı.

Artan şiddet üzerine iç güvenlik güçleri Sahneya ve Aşrafiyat Sahneya şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ceremmana kentinde aynı ses kaydının yayılmasıyla çıkan kanlı çatışmalarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece Ceremana ve Aşrafiyat Sahneya'daki çatışmalarda toplam can kaybı sayısı 30'a yükseldi.

İsrail müdahalesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkesinin güçlerinin Şam'ın güneyinde Dürzi nüfusa saldırı hazırlığında olan "aşırılık yanlısı bir grubu" hedef aldığını açıkladı. Netanyahu, "İsrail, Suriye'deki Dürzi toplumuna zarar verilmesine izin vermeyecektir," dedi.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı İsrael Katz ile yaptığı ortak açıklamada, "İsrail, İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizle aile ve tarihi bağları olan Suriye'deki Dürzi toplumuna zarar gelmesine asla izin vermeyecektir. Bu, Dürzi kardeşlerimize olan derin bağlılığımızın bir ifadesidir" denildi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'den "Dürzilere şiddet durmazsa rejim hedeflerine saldırı" talimatı

Öte yandan İsrail ordusunun Türkçe X hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir, yapılan durum değerlendirmesinin ardından Suriye'deki Dürzilere yönelik şiddetin durmaması durumunda rejim hedeflerine yönelik saldırılara hazırlık talimatı verdi.

Gün içinde İsrail Hava Kuvvetleri, Şam'ın banliyölerinde Dürzi sivillere saldıran unsurları hedef aldı. İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve kuvvetler çeşitli senaryolara ve savunma gereksinimlerine karşı hazırlıklı şekilde konuşlanmış durumda."