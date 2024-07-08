Samsung İşçileri Daha Adil Maaş Talebiyle Greve Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Samsung İşçileri Daha Adil Maaş Talebiyle Greve Çıktı

Samsung İşçileri Daha Adil Maaş Talebiyle Greve Çıktı

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'da çalışan 6 bin 500'den fazla işçi, daha adil maaş talebiyle üç günlük greve çıktı. Sendikalı işçilerin talepleri arasında yıllık iznin bir gün artırılması da bulunuyor. Sendika talepleri karşılanmazsa yeniden greve gideceklerini belirtti. Uzmanlar, grevin dünyanın en büyük çip üreticisinin üretiminde büyük etkisi olmasının beklenmediğini belirtiyor. Samsung'un Seul'un Hwaseong bölgesindeki genel merkezinde toplanan işçiler, şirketin işletme kârından sermaye maliyeti düşülerek yapılan prim hesaplamalarının adaletsiz olduğunu savunuyor.

08.07.2024 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'da çalışan 6 bin 500'den fazla işçi, daha adil maaş talebiyle bugünden başlayarak üç günlük greve çıktı.

Sendikalı işçilerin talepleri arasında yıllık iznin bir gün artırılması da yer alıyor.

Sendika talepleri karşılanmazsa yeniden greve gideceklerini belirtti.

Greve çıkan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın (NSEU) üye sayısı yaklaşık 30 bin ve bu Samsung'un Güney Kore'deki işçi sayısının dörtte birine denk geliyor. Ancak sendika bu haftaki greve çoğunluğu üretim sahaları ve ürün geliştirme departmanında çalışan yaklaşık 6 bin 540 işçinin katıldığını açıkladı.

Uzmanlar, katılımın düşük olması ve otomatik üretim nedeniyle grevin dünyanın en büyük çip üreticisinin üretiminde çok büyük etkisinin olmasının beklenmediğini belirtiyor.

Sendika ilk grevini geçen ay yapmıştı ancak Samsung bu grevin iş faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını açıklamıştı.

Şirket bugün başlayan greve yönelik bir açıklamaysa yapmadı.

Greve katılan işçiler Samsung'un Seul'un Hwaseong bölgesindeki genel merkezinde toplandı.

Sendika başkanı Son Woo-mok düşük katılım eleştirilerine yanıt olarak, henüz beş yıl önce kurulmuş olduklarını ve üyeleri eğitmeye yetecek kadar zamanları olmadığını söyledi; "Yine de katılımın düşük olduğunu düşünmüyorum, diğer sendikalara kıyasla çok genciz" dedi.

Sendika liderleri şirketin işletme kârından sermaye maliyeti düşülerek yapılan prim hesaplamalarının adaletsiz olduğunu savunuyor.

Samsung 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısındaki kârının (Nisan-Haziran ayları arası) geçen yılınkinin 15 katı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: BBC

Güney Kore, Sendika, Samsung, Seul, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Samsung İşçileri Daha Adil Maaş Talebiyle Greve Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:37 A Milli Takımımız, yurda döndü A Milli Takımımız, yurda döndü
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
01:39 Paris yangın yeri Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı Paris yangın yeri! Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı
22:03 Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
08:03 Michy Batshuayi: Galatasaray’ın renklerini hep sevmişimdir Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir
07:47 Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlilik teklifi etti Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti
00:57 Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı Polis kaçan şüphelinin peşinde Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı! Polis kaçan şüphelinin peşinde
22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 09:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung İşçileri Daha Adil Maaş Talebiyle Greve Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement