Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı - Son Dakika
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Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı

18.04.2022 11:26
Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı

Çin'in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.

Çin'in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.

Şangay Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Covid-19 kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "3 yeni ölüm bildirildi. Hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı ve akut koroner sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi hastalıkları var. Covid-19'a karşı aşılı değiller. Hastaneye yatırıldıktan sonra durumları kötüleşti" denildi.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Shanghai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı - Son Dakika


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