Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı - Son Dakika

Çin'in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.

Şangay Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Covid-19 kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "3 yeni ölüm bildirildi. Hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı ve akut koroner sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi hastalıkları var. Covid-19'a karşı aşılı değiller. Hastaneye yatırıldıktan sonra durumları kötüleşti" denildi.