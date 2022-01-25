Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri bölgede 6 binden fazla birlikle savaşa hazırlık için inceleme başlattığı bildirildi. Rus RIA haber ajansı, askeri yetkililere dayandırdığı haberde ülkenin güneyindeki askeri bölgede savaş hazırlığı için incelemeler yürütüldüğünü aktardı.

KREMLİN: ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Washington'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarının gerilimi tırmandırdığını ve ABD'nin Avrupa'da 8500 asker konuşlandırmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını endişeyle izlediklerini belirtti. Peskov, ABD ve NATO'nun adımlarının Ukrayna krizini körüklediğini kaydetti.

ABD 8 BİN 500 ASKERİN TEYAKKUZA GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, gerekirse Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı.

NATO: ASKERİ GÜÇLERİ HAZIRDA TUTUYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, dün Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin Doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını söylemişti.