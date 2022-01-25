Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri bölgede 6 binden fazla birlikle savaşa hazırlık için inceleme başlattığı bildirildi. Rus RIA haber ajansı, askeri yetkililere dayandırdığı haberde ülkenin güneyindeki askeri bölgede savaş hazırlığı için incelemeler yürütüldüğünü aktardı.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Washington'ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarının gerilimi tırmandırdığını ve ABD'nin Avrupa'da 8500 asker konuşlandırmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını endişeyle izlediklerini belirtti. Peskov, ABD ve NATO'nun adımlarının Ukrayna krizini körüklediğini kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, gerekirse Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, dün Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin Doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını söylemişti.
Son Dakika › Dünya › Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt - Son Dakika Dünya