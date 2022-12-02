Ukrayna ilk defa savaşta kaybettiği asker sayısını açıkladı: 13 bin asker hayatını kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasında on aydır devam eden savaşta binlerce insan hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti ise her geçen gün daha da artıyor.

13 BİN UKRAYNALI ASKER ÖLDÜ

Ukrayna tarafından ise savaş devam ederken çok önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna'nın savaş kayıplarınıilk kez açıkladı. Podolyak, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi.

"DEVLET SIRRI" DEMİŞLERDİ

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, 'Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır' demişti.

ABD TARAFINA GÖRE SAYISI ÇOK DAHA FAZLA

Öte yandan ABD tarafı ise çok farklı bir sayı paylaşmıştı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna'daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.