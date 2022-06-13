Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar

13.06.2022 11:05

McDonald's, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki tüm şubelerinde faaliyetlerini durdurmuştu. Dünyaca ünlü hızlı servis restoran zinciri, yeni bir marka adıyla "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" kapılarını yeniden Rus halkına açtı.

Rusya'nın en popüler Batılı markalarından biri olan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusların Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından mart ayının başında ülkedeki restoranlarını kapatmıştı. Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu.

McDonald's'tan 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada da şirketin Rusya'daki tüm restoranlarını, halihazırda gıda sektöründe faaliyet gösteren Aleksandr Govor adlı Rus iş insanına satmak için anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde 25 McDonald's restoranı da işleten Govor'un, ülkedeki 850 McDonald's restoranı satın almayı ve farklı bir marka altında restoranları işletmeyi kabul ettiği kaydedilmişti.

YENİ İSMİYLE TEKRAR AÇILDILAR

McDonald's dün Rusya'da "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" adıyla yeniden kapılarını açtı. Yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

İLK KEZ 1990'DA HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞLARDI

Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce kişi, saatlerce kuyruklarda beklemişti. Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu.

RUSLAR DURUMDAN MEMNUN

McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarının yeni bir marka adı altında açılma kararını AA muhabirine değerlendiren Moskova'da yaşayan Elizaveta adlı kişi, yeni restoranların da eski McDonald's gibi olduğunu belirterek, "Hepsi kapanınca çok üzülmüştüm ama şimdi patates kızartması yedim. Genel olarak her şey lezzetli. Yeni logo da fena değil, beğendim." dedi.

Bir diğer Moskovalı Olga ise yeni ismi beğenmediğini dile getirerek, "Daha iyi bir fikir bulabilirlerdi. Logosu ise güzel, geri kalan her şey güzel, her şey lezzetli." diye konuştu.Y eni restoranların McDonald's'ın eski haline önemli oranda benzediğini ve bundan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Georgy de yeni restoranları genel olarak beğendiğini belirtti.

Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar
Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar
Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar
Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar
Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar
YORUMLAR
500
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mıkolayiv'de su sıkıntısı Ayçiçeği üreticisi yağmur bekliyor Ayçiçeği üreticisi yağmur bekliyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Savaş sebebiyle Rusya'daki tüm McDonald's şubeleri kapatılmıştı: İsim değiştirip kapılarını yeniden Rus halkına açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement